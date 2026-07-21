Napoli addio al grande caldo Da giovedì 23 luglio temperature in calo
Il bollettino ufficiale segnala che da giovedì 23 luglio le temperature a Napoli diminuiranno, ponendo fine alla fase di caldo intenso che ha interessato la città. Questa diminuzione rappresenta il primo calo significativo delle temperature da diversi giorni. La previsione indica che le condizioni climatiche torneranno a valori più normali per il periodo, segnando un cambiamento rispetto alle ondate di calore precedenti.
Napoli uscirà dalla bolla di calore nella giornata di giovedì prossimo, 23 luglio. Il dettaglio è contenuto nel quotidiano bollettino sulle ondate di calore emesso dal. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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