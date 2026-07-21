Nella notte a Barra, un uomo di 34 anni è stato raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata. È stato trasportato all'Ospedale del Mare, dove si trova in condizioni non considerate pericolose per la vita. La sparatoria ha causato ferite a entrambe le gambe. Non ci sono indicazioni che l'obiettivo fosse ucciderlo, ma si pensa si trattasse di un tentativo di intimidazione.

Gli hanno esploso contro diversi colpi di pistola da distanza ravvicinata, ferendolo ad entrambe le gambe. Non volevano ammazzarlo ma, probabilmente, impartirgli solo una "lezione". Ed è così che un 34enne di Barra, quartiere alla periferia orientale di Napoli, si è ritrovato poco dopo la mezzanotte scorsa, al Pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non è in pericolo di vita. I carabinieri sono arrivati nel presidio ospedaliero in nottata. Poco prima si era presentato un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. Dai primi accertamenti pare che l'individuo, verso le 00.30, mentre era all’esterno della propria abitazione sarebbe stato avvicinato da ignoti a bordo di un’auto che gli avrebbero esploso contro alcuni colpi di pistola. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, 34enne gambizzato a Barra nella notte: è all'Ospedale del Mare non in pericolo di vita

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