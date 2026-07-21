Musica fra le colline Torna Echi di Natura
Le colline di Capannori ospitano di nuovo la rassegna musicale “Echi di Natura”, dedicata quest’anno al tema “Radici”. L’evento è promosso dal Comune di Capannori e realizzato in collaborazione con Musicalia APS, che ha ideato il progetto culturale Oltremusica. La manifestazione prevede concerti e performance musicali, coinvolgendo artisti locali e nazionali. La rassegna si svolge in diversi luoghi all’aperto nelle aree collinari della zona.
Le colline di Capannori tornano a riempirsi di musica con ‘ Echi di Natura ’, la rassegna dedicata quest’anno al tema " Radici ", promosso dal Comune di Capannori e realizzato in collaborazione con Musicalia APS, ideatrice del progetto culturale Oltremusica. ‘Echi di Natura’ ripensa il significato dei concerti all’alba e al tramonto come esperienze nelle quali il paesaggio diventa parte integrante del racconto artistico. Due gli appuntamenti in programma il 3 e 6 agosto nell’area verde della Chiesa di Santa Maria Assunta a Tofori. "Con ‘Echi di Natura’ continuiamo a promuovere una visione della cultura capace di creare relazioni autentiche tra le persone e l’ambiente - afferma Claudia Berti, assessora alla cultura -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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