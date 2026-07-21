musica fra le colline torna echi di natura

Notizia in breve

Le colline di Capannori ospitano di nuovo la rassegna musicale “Echi di Natura”, dedicata quest’anno al tema “Radici”. L’evento è promosso dal Comune di Capannori e realizzato in collaborazione con Musicalia APS, che ha ideato il progetto culturale Oltremusica. La manifestazione prevede concerti e performance musicali, coinvolgendo artisti locali e nazionali. La rassegna si svolge in diversi luoghi all’aperto nelle aree collinari della zona.