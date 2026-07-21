Un uomo è morto dopo essere stato trafitto da un palo mentre guidava un trattore. Probabilmente abbagliato dal sole basso, non ha notato la sbarra metallica del cancello parzialmente aperto. La sbarra si è conficcata nell’addome, provocando ferite letali. L’incidente è avvenuto in un'area agricola, senza testimoni presenti al momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo.

Forse è stato abbagliato fatalmente dal sole basso sull’orizzonte, mentre era alla guida di un trattore. Non ha visto in tempo la sbarra metallica del cancello di accesso alla fattoria che si era parzialmente riaperta e questa gli si è conficcata nell’addome, uccidendolo in pochi minuti. Una tragedia choc quella costata la vita ieri sera a Giuseppe Allegrini, 70 anni di Monsagrati. L’uomo è morto durante la disperata corsa in ambulanza verso l’ospedale di Lucca. L’ incidente mortale è avvenuto intorno alle 19 a Monsagrati in un terreno agricolo di un familiare della vittima, la “Piccola Fattoria da Nonno Mario“ lungo la provinciale 1 nel territorio del comune di Pescaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore trafitto da un palo. Stava guidando il trattore

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Woman narrowly escapes death as she fights off a crocodile….

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