Tre minori sono stati picchiati nel centro storico di Napoli durante un episodio di violenza nella movida. Le tre madri degli adolescenti chiedono di individuare e fermare i responsabili. Le immagini dell'aggressione sono ancora presenti nella memoria dei ragazzi colpiti, e il ricordo di quei momenti resta vivido. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver fermato i sospettati. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali.

Il ricordo di quei lunghi minuti di violenza è ancora troppo vivo. Lo shock non si è attenuato e le immagini di quella notte continuano a riaffiorare nella mente dei tre ragazzi aggrediti nel centro storico di Napoli. Parlare di quanto accaduto, almeno per ora, è impossibile. Hanno scelto il silenzio, un silenzio carico di dolore che racconta meglio di qualsiasi parola la profondità del trauma subito. Ci vorrà tempo prima che riescano a ritrovare la serenità con cui, poche ore prima del pestaggio, avevano trascorso una normale serata estiva insieme agli amici. Nel frattempo, oltre alle ferite psicologiche, restano quelle fisiche. Il quadro clinico di due dei tre giovani richiede ancora cure urgenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Movida, minori picchiati a Napoli. L?appello delle tre madri: «Vanno stanati i teppisti»

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