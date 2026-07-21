La griglia MotoGP 2027 si sta delineando con alcuni piloti confermati e altri ancora da annunciare. Sono stati definiti alcuni slot, ma mancano ancora diversi pezzi per completare il quadro completo. Le squadre stanno preparando le proprie line-up e si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali nelle prossime settimane. La composizione definitiva del campionato 2027 resta in fase di definizione, con aggiornamenti attesi a breve.

Comincia a prendere forma in maniera sempre più concreta la griglia MotoGP per il Mondiale 2027, in attesa di altri annunci ufficiali che arriveranno nelle prossime settimane. Honda, che ha confermato l’accordo con Fabio Quartararo e David Alonso, deve ancora scegliere se promuovere nel team Factory il rookie colombiano o il brasiliano Diogo Moreira attualmente impegnato nel team satellite LCR. Di fatto però il quartetto di piloti Honda per il 2027 è già definito, con il francese Johann Zarco confermato in LCR e Quartararo che diventerà il leader dell’HRC dopo otto stagioni in Yamaha. Ufficiali anche le line-up dei team factory Aprilia (Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia), Ducati (Marc Marquez e Pedro Acosta), KTM (Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio) e Yamaha (Jorge Martin e Ai Ogura). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, la line-up aggiornata per il 2027: mancano pochi pezzi per completare il puzzle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP riders at risk as 2027 market moves

Notizie e thread social correlati

MotoGP, con Alex Marquez e Di Giannantonio in KTM quali saranno le ultime novità per la line-up 2027?Per il campionato 2027, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio saranno i piloti del team Red Bull KTM Factory.

“Campo largo ridotto a puzzle con pezzi diversi, come può governare?” Meloni stende il centrosinistra sulle 6 risoluzioniL’opposizione ha presentato sei risoluzioni diverse in Parlamento, una per ogni partito, invece di un documento unificato.

Temi più discussi: MERCATO 2027: chi ha firmato chi e tutte le voci nel WorldSBK; MotoGP, GP Germania: Di Giannantonio sul podio nella Sprint, Morbidelli spreca tutto con una caduta; Perché Alex Marquez e 'Diggia' passano da Ducati a KTM?; Andrea Dovizioso mette in dubbio la motivazione di Francesco Bagnaia in Ducati prima del passaggio ad Aprilia.

MotoGP, la line-up aggiornata per il 2027: mancano pochi pezzi per completare il puzzleComincia a prendere forma in maniera sempre più concreta la griglia MotoGP per il Mondiale 2027, in attesa di altri annunci ufficiali che arriveranno ... oasport.it

Mercato piloti MotoGP 2027: la griglia con gli annunci ufficialiSono tanti i cambi di casacca attesi per il 2027 nella griglia della MotoGP. Per non parlare poi dell'arrivo di qualche rookie dalle altre categorie, che potrebbe comportare anche qualche addio. Dopo ... motogp.com