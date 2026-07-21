La Honda ha annunciato che nel 2027 schiererà David Alonso come pilota di MotoGP. La scelta riguarda il giovane colombiano proveniente dalla Moto2, ma ancora non è stato comunicato a quale squadra sarà assegnato. La casa giapponese ha confermato l’accordo con Alonso, senza fornire dettagli sulla squadra di destinazione.

La Honda ha completato il suo schieramento in vista della prossima stagione della MotoGP. Sarà David Alonso il quarto pilota della casa giapponese, che ha deciso di investire sul giovane talento colombiano proveniente dalla Moto2. Alonso dovrebbe essere affiancato al francese Fabio Quartararo nel team Hrc, per il quale manca solo l'annuncio ufficiale dopo l'addio alla Yamaha., In realtà, potrebbe essere Diogo Moreira il prossimo compagno dell'ex campione del mondo transalpino, con Alonso dirottato al team di Lucio Cecchinello (in coppia con il riconfermato Johann Zarco), dove farebbe esperienza con meno pressione addosso. Al momento, però, non è ancora stato comunicato con che colori correrà, ma solo che ha firmato un contratto pluriennale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Honda pesca in Moto2 per il 2027: annunciato David Alonso. Ma è mistero sulla squadra

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