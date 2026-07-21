motociclismo aprilia ancora vincente nel bsb inglese

Aprilia ha ottenuto una vittoria nel quinto round del British Superbike a Brands Hatch. Harrison Mackay ha concluso la gara tra i migliori, portando a casa il risultato nella classe Pirelli Sportbike, dedicata alle moto derivate di serie. La casa italiana mantiene un andamento positivo nel campionato britannico.

Prosegue il momento positivo per Aprilia nel British Superbike. Harrison Mackay è stato tra gli assoluti protagonisti a Brands Hatch, conquistando la vittoria nel quinto round della Pirelli Sportbike, la classe del campionato britannico dedicata alle derivate di serie., Il pilota del team Armada SC31 Racing ha confermato quanto visto nel precedente round di Snetterton, dimostrando di avere un buon passo in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dalla prima sessione di prove libere. Scattato dalla prima fila, Mackay ha dominato la gara, trionfando in solitaria con quasi cinque secondi di vantaggio sugli inseguitori., Nella volata per il podio si è distinto anche Alfie Davidson. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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