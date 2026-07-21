Brando Moruzzi, terzino classe 2004 arrivato in prestito dalla Juventus, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa dal ritiro di Rivisondoli. Ha descritto il ruolo di terzino di spinta, sottolineando che l’allenatore chiede coraggio in fase offensiva. Moruzzi ha condiviso le sue sensazioni e gli obiettivi per la nuova stagione, senza entrare in dettagli specifici. La società ha ancora in programma di esercitare il diritto di riscatto o contro-riscatto sulla sua compartecipazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Prime parole in biancoverde per Brando Moruzzi. Il terzino classe 2004, arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Rivisondoli, raccontando le prime sensazioni, le aspettative e gli obiettivi personali in vista della nuova stagione. L’impatto con il gruppo è stato subito positivo. “Ho trovato un bellissimo gruppo. Stiamo lavorando tanto e sono convinto che faremo un bel campionato”, ha spiegato il giovane esterno, apparso determinato e già pienamente inserito nello spogliatoio. Moruzzi è consapevole della concorrenza nel suo ruolo, ma considera la competizione un’opportunità per migliorarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Moruzzi: “Sono un terzino di spinta, Nesta ci chiede coraggio”

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