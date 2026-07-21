Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente di La7 dalla Casa Bianca, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, Virginia. La causa più probabile del decesso sarebbe un malore. Compatangelo aveva telefonato a Donald Trump in passato. La notizia è stata diffusa dai media locali. La polizia ha avviato le verifiche senza segnalare al momento altri dettagli.

Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente di La7 dalla Casa Bianca, è stato trovato morto nella sua abitazione di Arlington, in Virginia, alle porte di Washington. Aveva 50 anni. La polizia ha informato lunedì 20 luglio alcuni colleghi e l’ambasciata italiana, che ha avviato i contatti con la famiglia. Le autorità locali stanno svolgendo gli accertamenti necessari: allo stato, la causa ritenuta più probabile è un malore, confermato anche dalla madre contattata dall’agenzia Ansa. Gli accertamenti. Le informazioni arrivate dagli Stati Uniti restano limitate. Non sono state rese note le circostanze precise del ritrovamento né l’orario della morte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Morto Daniele Compatangelo, il cronista che telefonò a Trump. Un malore la probabile causa del decesso

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WASHINGTON, morto Daniele Compatangelo. Il GIORNALISTA de LA7 era lautore dello SCOOP TRUMP-MELONI

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