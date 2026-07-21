Morto ammanettato le reazioni politiche Piantedosi | fiducia nei giudici Zuppi invita al dialogo

Un uomo è morto mentre era ammanettato, suscitando reazioni politiche. Il ministro dell’interno ha dichiarato di avere fiducia nelle autorità giudiziarie, sottolineando che chi esprime giudizi pregiudiziali contro le forze di polizia dimostra di non credere né nella polizia né nella magistratura. Il presidente del cardinale ha invece invitato le parti a mantenere il dialogo.

Bologna, 21 luglio 2026 – “Bisogna avere fiducia nella autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia vuol dire che non ha fiducia né nella polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa sia successo”. Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, interviene in modo chiaro sulla vicenda di Abderrahim Fakir, 42 anni, morto domenica durante un intervento della polizia al Pilastro, quartiere popolare di Bologna. Cosa emergerà dalle immagini delle bodycam dei due poliziotti che hanno costretto a terra l’uomo, andato in escandescenze, “lo stabiliranno gli stessi magistrati. Si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Bologna, 43enne muore tra le mani degli agenti«Aiuto, basta!», il video choc

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