A due anni dall’alluvione, sono ancora visibili i sacchi di terra lungo via Maironi da Ponte. Le barriere temporanee installate subito dopo l’evento rimangono in loco, mentre il Comune ha incaricato un ente specializzato di eseguire rilievi tecnici per la ricostruzione delle sponde del fiume. Non sono stati ancora completati i lavori definitivi di messa in sicurezza.

I DANNI. Le barriere provvisorie in via Maironi da Ponte posizionate all’indomani dell’alluvione. Il Comune affida i rilievi tecnici per rifare le sponde. Nel 2027 i lavori per 1,5 milioni di euro. I sacchi di juta pieni di sabbia sono ancora lì, accatastati uno sopra l’altro lungo la sponda erosa del torrente Morla. Due anni di sole, pioggia e vento li hanno consumati, sfilacciati, scoloriti e in parte svuotati. La vegetazione che sale dall’alveo li ha quasi inghiottiti, eppure quegli sbarramenti di fortuna continuano a mantenere viva la memoria di quel terribile 9 settembre 2024. In via Maironi da Ponte la ferita dell’alluvione non si è... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Morla, a due anni dall’alluvione ci sono ancora i sacchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A tre anni dall'alluvione il cantiere del Fontana 2 è ancora fermo, i Romiti non ci stanno: "Non accettiamo più rinvii"A tre anni dall'alluvione, il cantiere per il nuovo impianto idrovoro Fontana 2 sul Montone rimane inattivo.

Sacchi: nel Governo ci sono ministri con simpatie monarchicheAlcuni ministri del governo sono accusati di avere simpatie monarchiche, secondo fonti non ufficiali.

Si parla di: Morla, a due anni dall’alluvione ci sono ancora i sacchi; PRIMA PAGINA – L'Eco di Bergamo: Sarri e la difesa a 4 In Serie A cresce la nuova tendenza.

Morla, a due anni dall’alluvione ci sono ancora i sacchiLe barriere provvisorie in via Maironi da Ponte posizionate all’indomani dell’alluvione. Il Comune affida i rilievi tecnici per rifare le sponde. Nel 2027 i lavori per 1,5 milioni di euro. ecodibergamo.it