A Montevarchi si sono svolte le celebrazioni per l'anniversario della Liberazione e per l'eccidio di Borro al Quercio. L'evento si è tenuto presso la caserma dei Vigili del Fuoco. La giornata ha coinvolto la commemorazione di uno dei momenti più tragici della storia locale durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti civili e militari, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Si sono svolte presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Montevarchi le celebrazioni dedicate all'anniversario della Liberazione della città e alla commemorazione dell'eccidio di Borro al Quercio, uno dei momenti più tragici della storia locale durante la Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia ha preso parte l'Amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Cristina Bucciarelli, insieme alle autorità civili e militari e alle associazioni del territorio, che hanno voluto rendere omaggio alla memoria delle vittime e rinnovare il ricordo di quanti contribuirono alla riconquista della libertà. L'iniziativa ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi ricorda la Liberazione e l'eccidio di Borro al Quercio

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