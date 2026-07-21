Il Comune di Montevarchi ha firmato un’ordinanza che impone controlli obbligatori sugli alberi privati considerati a rischio caduta. Le verifiche devono essere effettuate da tecnici qualificati e riguardano le piante vicino a strade, edifici e aree pubbliche. Chi possiede alberi potenzialmente pericolosi deve intervenire entro un termine stabilito. La misura mira a prevenire incidenti causati da rami o alberi che potrebbero cadere.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Il Comune di Montevarchi introduce nuove misure per rafforzare la tutela della pubblica incolumità e prevenire il rischio di caduta o sradicamento degli alberi. Con l'ordinanza n. 196 del 15 luglio 2026, l'Amministrazione comunale ha disposto una serie di interventi preventivi rivolti ai proprietari di terreni privati con alberature di alto fusto confinanti con aree pubbliche o aperte all'uso pubblico. Il provvedimento nasce dalla crescente necessità di affrontare i rischi connessi agli eventi meteorologici estremi che negli ultimi anni interessano con sempre maggiore frequenza il territorio del Valdarno. Forti raffiche di vento e precipitazioni intense possono infatti compromettere la stabilità delle piante, determinando situazioni di potenziale pericolo per cittadini, infrastrutture e viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, ordinanza del Comune per la sicurezza: controlli obbligatori sugli alberi privati a rischio caduta

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