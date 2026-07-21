Una notte intera senza corrente elettrica si è verificata in via Ponte Parco, nella zona di Aquino a Monreale. La mancanza di energia è iniziata alle 19 di ieri e ha coinvolto residenti, tra cui bambini, anziani e persone fragili. I cittadini si sono lamentati per il disagio causato dal caldo e dall’assenza di elettricità per tutta la notte. Nessuna comunicazione è stata fornita sulle cause del blackout.

Una notte intera senza corrente elettrica, con il caldo che non dà tregua e i bambini piccoli, anziani e persone fragili in casa. È quanto denunciano i residenti della zona di Aquino, a Monreale, rimasti al buio dalle 19 di ieri sera lungo via Ponte Parco. Il guasto, secondo quanto riferito dagli stessi cittadini, era stato inizialmente segnalato da Enel con la promessa di un ripristino entro le 23. Un orario poi slittato più volte, fino alle 24.30, senza che il servizio venisse effettivamente riattivato. Ancora questa mattina, secondo la testimonianza raccolta, da Enel non sarebbe arrivata alcuna indicazione precisa sui tempi di ripristino, complice un guasto la cui entità non sarebbe ancora chiara. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, blackout ad Aquino, “Vergognoso lasciarci così col caldo”

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