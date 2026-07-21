Mondiali U20 di atletica 64 azzurri convocati per Eugene | tutti i nomi

Da sportface.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Eugene, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 agosto si svolgeranno i Mondiali U20 di atletica. La squadra italiana comprende 64 atleti, con 33 uomini e 31 donne. Tra i convocati ci sono Kelly Doualla, Serena Di Fabio, Diego Nappi e Daniele Inzoli. La competizione vede partecipare giovani atleti da tutto il mondo in diverse discipline dell’atletica leggera.

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La rassegna iridata giovanile si svolgerà in Oregon, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 agosto. La squadra italiana sarà composta da 33 uomini e 31 donne, tra cui Kelly Doualla, Serena Di Fabio, Diego Nappi e Daniele Inzoli. Sessantaquattro atleti rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera, in programma dal 5 al 9 agosto a Eugene, nello Stato americano dell’Oregon. La squadra azzurra sarà composta da 33 uomini e 31 donne, pronti a gareggiare all’Hayward Field. Nell’elenco figurano anche diversi protagonisti dei recenti Europei Under 18 di Rieti, tra cui Kelly Doualla, Alessia Succo, Antony Del Pioluogo, Elisa Calzolari e Nicolò Borello. 🔗 Leggi su Sportface.it

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