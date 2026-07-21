Mondiali l' Argentina rientra a Buenos Aires senza festa e senza Messi dopo il ko in finale

Notizia in breve

La nazionale argentina è rientrata a Buenos Aires nella notte italiana, senza festeggiamenti e senza il capitano Messi. La squadra ha perso la finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna per 1-0 ai supplementari. Il ritorno è avvenuto senza cerimonie ufficiali o celebrazioni pubbliche. La squadra ha lasciato il luogo di arrivo senza commenti, dopo aver concluso l'ultimo match del torneo.