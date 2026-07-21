Mondiali l' Argentina rientra a Buenos Aires senza festa e senza Messi dopo il ko in finale
La nazionale argentina è rientrata a Buenos Aires nella notte italiana, senza festeggiamenti e senza il capitano Messi. La squadra ha perso la finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna per 1-0 ai supplementari. Il ritorno è avvenuto senza cerimonie ufficiali o celebrazioni pubbliche. La squadra ha lasciato il luogo di arrivo senza commenti, dopo aver concluso l'ultimo match del torneo.
Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - La delusione per la finale persa contro la Spagna ha accompagnato il ritorno in patria della nazionale argentina, atterrata nella nottata italiana a Buenos Aires dopo il ko per 1-0 ai supplementari nell'ultimo atto dei Mondiali 2026. Ad accogliere la selezione di Lionel Scaloni, all'aeroporto internazionale di Ezeiza, si sono radunati centinaia di sostenitori. Ad attendere l'aereo di Aerolíneas Argentinas c'erano una breve cerimonia istituzionale, un massiccio dispositivo di sicurezza e una grande scritta "Gracias", allestita lungo la pista su un'area di circa 150 metri come tributo ai vicecampioni del mondo. Tra gli assenti figuravano Lionel Messi e Rodrigo De Paul, rimasti negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Mondiali, Argentina in finale: festa a Buenos Aires, delusione alle Falkland
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