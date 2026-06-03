Durante il fine settimana si disputa il Gran Premio di Monaco, sul circuito del Principato. Il pilota di una scuderia italiana, già vincitore nel 2022, è tra i favoriti per un nuovo successo nel 2024. I bookmaker hanno aumentato le scommesse sul suo nome, considerando probabile una vittoria che potrebbe ripetersi. La gara si svolge in un contesto di alta pressione, con le squadre che preparano le strategie per affrontare le sfide del circuito cittadino.

Nel weekend si corre sul circuito del Principato, casa di Charles: e la Ferrari diventa subito la grande favorita per il succeso davanti alla Mercedes Tutto pronto per la sesta tappa del Mondiale di Formula 1 che si sposta sul circuito cittadino di Montecarlo dopo quello di Montreal in Canada. Si corre a casa Leclerc, dove Kimi Antonelli cercherà di vincere il suo quinto Gran Premio consecutivo. Ma attenzione: Charles per i bookie è il grande favorito. Scopriamo le quote Leclerc vincente GP Monaco in programma domenica 7 giugno alle ore 15. Il Mondiale di Formula 1 per adesso è dominato dalla Mercedes, che ha vinto i cinque Gran Premi che si sono corsi: il primo con Russel, gli altri quattro con Kimi Antonelli, che è in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Monaco, Leclerc all'assalto per il bis del 2024: e i bookie ci credono

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CHARLES LECLERC ET ALEXANDRA SAINT MLEUX PARTAGENT LES IMAGES DE LEUR CÉRÉMONIE À MONACO :

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