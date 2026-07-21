Mondiali 2026 | Olbia Pescara e Rimini migliori tifosi a tavola

A Olbia, Pescara e Rimini, i tifosi hanno ordinato più prodotti legati ai Mondiali 2026 rispetto alla popolazione locale. I dati indicano che in queste città si registra il rapporto più alto tra ordini e abitanti, confermando una forte passione per l’evento. La classifica si basa sui consumi pro capite di articoli ufficiali e gadget legati alla competizione.

Mondiali 2026 parola vincente a 360 gradi, sempre e comunque. Ebbene sì, per gli amanti delle curiosità relative alla finale Mondiali 2026, possiamo ufficializzare che Olbia, Pescara e Rimini hanno conquistato la vetta riguardo al più alto rapporto pro capite tra prodotti ordinati e numero di abitanti. La pizza margherita il piatto preferito dai supporter, insieme a menu hamburger e patatine condivise, sempre in occasione della finale Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. In parole più semplici: pizza, hamburger e pollo fritto si trasformano in assoluti protagonisti del “menù dei tifosi”. Un menù scelto dagli italiani per seguire la finale dei Mondiali 2026 senza perdersi nemmeno un minuto del match più atteso dell’anno. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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