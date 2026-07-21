Mohamed Soudassi è stato protagonista di un’intervista a Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese, dedicata a uno dei talenti emergenti dell’atletica italiana. La trasmissione si è concentrata sulla sua recente ascesa nel panorama sportivo nazionale, evidenziando il suo percorso e le sue prestazioni. Non sono stati forniti dettagli specifici su risultati o record, ma l’intervista ha approfondito la sua esperienza e il suo sviluppo come atleta.

Nuovo appuntamento con Sprint Zone condotto da Ferdinando Savarese, dedicato a uno dei volti nuovi più sorprendenti dell’atletica italiana: Mohamed Soudassi. A soli 19 anni, lo specialista dei 400 metri è diventato la grande rivelazione della stagione all’aperto 2026. Dopo un miglioramento di quasi due secondi sul giro di pista, ha conquistato il titolo ai Campionati Italiani Under 23 di Molfetta con uno straordinario 45?10, uno dei migliori tempi mai corsi da un italiano e valido come minimo per gli Europei di Birmingham. Un percorso incredibile, considerando che Soudassi pratica l’atletica soltanto dal 2022 e che ha dovuto affrontare anche alcuni problemi fisici durante la preparazione, tanto che fino a poche settimane fa il suo obiettivo era semplicemente quello di riuscire a partecipare agli Italiani Under 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Mohamed Soudassi a Sprint Zone: il segreto dell'esplosione del nuovo talento azzurro

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