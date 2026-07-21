Miwa Energia, azienda di Benevento attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica, ha approvato i risultati economico-finanziari relativi all’esercizio 2025. Contestualmente, ha presentato il suo terzo Bilancio di Sostenibilità, redatto su base volontaria. L’azienda ha inoltre ottenuto un rating Esg di classe tripla B.

Miwa Energia, l’azienda con base a Benevento, operatore nella vendita di gas naturale ed energia elettrica, ha annunciato l'approvazione dei risultati economico-finanziari relativi all'esercizio 2025 e la contestuale presentazione del suo terzo Bilancio di Sostenibilità consecutivo, redatto su base volontaria. I dati d'esercizio evidenziano una crescita strutturale importante capace di coniugare una solida performance con un profondo impegno verso il territorio, le persone e la transizione ecologica. L'esercizio 2025 si è chiuso con un fatturato della capogruppo pari a 30,4 milioni di euro e con un consolidato di Gruppo che si attesta a 31. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Miwa Energia, conseguito un rating Esg di classe tripla B

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