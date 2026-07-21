Wualys Fuentes Aquino, 24 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione dopo giorni senza contatti. La giovane, nota tra le concorrenti di bellezza in Honduras, aveva pubblicato un messaggio contro il bullismo poco prima della scomparsa. La polizia ha aperto un’indagine senza aver ancora comunicato dettagli sulle cause del decesso. La notizia ha suscitato dolore tra amici e fan, che ricordano la sua lotta contro le discriminazioni.

Wualys Fuentes Aquino era una delle giovani promesse dei concorsi di bellezza in Honduras. Il ritrovamento dopo giorni senza notizie. Doveva essere l’inizio di una carriera ancora più brillante. Invece la storia di Wualys Fuentes Aquino, giovane modella honduregna e protagonista dell’ultima edizione di Miss Universo Tegucigalpa, si è conclusa tragicamente. La ragazza è stata trovata morta nel suo appartamento nel quartiere di Altos del Trapiche, a Tegucigalpa, dopo che i familiari, preoccupati perché non riuscivano più a contattarla da alcuni giorni, hanno deciso di andare a cercarla. La scoperta ha fatto scattare l’intervento della polizia, che ha isolato l’abitazione consentendo agli specialisti della scientifica di effettuare tutti i rilievi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Miss Universo trovata morta in casa a 24 anni: l’ultimo messaggio contro il bullismo ora spezza il cuore

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Ex-miss é encontrada morta com marcas de tiro dentro de seu apartamento no México

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