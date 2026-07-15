Un'escursionista di 52 anni è stata trovata morta dopo aver perso il sentiero durante un'escursione ai Laghi del Trione. L’ultima comunicazione inviata nel pomeriggio di martedì a un’amica recitava: «Ho perso il sentiero». La donna era residente a Torino e aveva deciso di fare un'escursione in zona. Le ricerche sono proseguite nelle ore successive, senza successo fino al ritrovamento del corpo.

La donna era uscita per un’escursione ai Laghi del Trione. « Ho perso il sentiero ». È questo l’ultimo messaggio inviato nel pomeriggio di martedì da un’ escursionista di 52 anni, residente a Torino, a un’amica. Poche parole che si sono trasformate nel drammatico presagio di una tragedia. Da quel momento ogni contatto si è interrotto e, dopo una lunga notte di ricerche, la donna è stata trovata senza vita sotto il Bec Ceresin, sulle montagne di Groscavallo. Secondo una prima ricostruzione, la 52enne sarebbe precipitata per una ventina di metri lungo un tratto particolarmente impervio. Il suo corpo è stato individuato all’alba a circa 1.300 metri di quota dai volontari del Soccorso Alpino di Forno Alpi Graie, insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bardonecchia e ai Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - «Ho perso il sentiero»: l’ultimo messaggio prima della tragedia, escursionista di 52 anni trovata morta a Groscavallo

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