Historic Minardi Day grande festa per i 10 anni | Celebriamo il motorsport

Notizia in breve

L'Historic Minardi Day celebra i dieci anni con una manifestazione a Imola, dove sono previste riprese di vetture storiche del motorsport. L'evento coinvolge piloti e appassionati, che parteciperanno a sessioni di test e gare di vetture d'epoca. Sono state annunciate esposizioni di modelli classici e incontri tra protagonisti del passato e del presente. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti e coinvolge numerosi partecipanti da diverse regioni.