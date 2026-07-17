Historic Minardi Day grande festa per i 10 anni | Celebriamo il motorsport
L'Historic Minardi Day celebra i dieci anni con una manifestazione a Imola, dove sono previste riprese di vetture storiche del motorsport. L'evento coinvolge piloti e appassionati, che parteciperanno a sessioni di test e gare di vetture d'epoca. Sono state annunciate esposizioni di modelli classici e incontri tra protagonisti del passato e del presente. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti e coinvolge numerosi partecipanti da diverse regioni.
Imola, 17 luglio 2026 – L’ Historic Minardi Day taglia il traguardo dei dieci anni e si prepara a riportare in pista alcune delle vetture più iconiche della storia dell’automobilismo. L’appuntamento è fissato per sabato 19 e domenica 20 settembre, quando il circuito ospiterà la decima edizione di una manifestazione che, nata nel 2016 da un’idea della famiglia Minardi per celebrare i fasti dell’omonima scuderia a lungo protagonista della Formula 1, è diventata nel tempo uno degli eventi europei di riferimento dedicati al motorsport storico. Sono già aperte le iscrizioni per le vetture che prenderanno parte alla rassegna, mentre è iniziata anche la prevendita dei biglietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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