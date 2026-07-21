Milano vola tra le prime 40 città universitarie del mondo ma il Sud resta escluso | l’Italia forma talenti che poi non riesce a trattenere

Milano si è posizionata al 39° posto nella classifica mondiale QS Best Student Cities 2027, diventando una delle prime 40 città universitarie del mondo. Tuttavia, le città del Sud del paese non compaiono nella lista. La classifica si basa su vari indicatori legati alla qualità dell’offerta universitaria e alla vita studentesca. La posizione di Milano rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Milano ha appena conquistato il suo record personale: 39esima posizione nella classifica mondiale QS Best Student Cities 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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