Milano Queer City | alla Barona inaugurato il nuovo Spazio Bloom

È stato inaugurato alla Barona il nuovo Spazio Bloom, parte del progetto Milano Queer City. L'apertura mira a creare un ambiente più inclusivo, plurale e accessibile per le comunità locali. L'iniziativa si inserisce in un percorso di sviluppo di spazi urbani dedicati a favorire l'integrazione e la partecipazione di tutte le persone, evidenziando la necessità di interventi specifici per rendere più aperti i luoghi pubblici.

Milano, 21 luglio 2026 – Spazi urbani più inclusivi, plurali e accessibili. Un obiettivo che dovrebbe valere per ogni luogo della città, ma che evidentemente necessita ancora di progetti appositi. Come quello relativo al nuovo spazio pubblico di quartiere – dedicato all'aggregazione spontanea, alla cultura e alla partecipazione – inaugurato nel Municipio 6. Si chiama “Spazio Bloom”, è stato realizzato nell'ambito di “The Queer City”, progetto del Polimi Desis Lab del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. Il progetto si sviluppa con il supporto di una rete composta dai nove Municipi e da otto associazioni Lgbtqia+ (Agedo, Cig Arcigay Milano, Famiglie Arcobaleno, GayMiN Out, Nina's Drag Queens - Aparte, PoliHERo, Poliedro e Pride Sport Milano) e ha l'obiettivo di promuovere spazi urbani più inclusivi, plurali e accessibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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