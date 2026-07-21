Milano, 21 luglio 2026 – Il Comitato di Quartiere di Calvairate segnala un’emergenza ratti nel quartiere Molise-Calvairate e nei caseggiati popolari. La richiesta è di un intervento immediato da parte di Aler per la bonifica e la gestione del problema. La presenza di roditori è segnalata da residenti e associazioni locali, che chiedono azioni concrete per risolvere la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dagli enti coinvolti.

Milano, 21 luglio 2026 – Emergenza ratti nel quartiere Molise-Calvairate e nei relativi caseggiati popolari. Per questo, il Comitato di Quartiere Insubria-Molise-Varsavia, con il supporto del consigliere comunale Francesco Rocca e del consigliere del Municipio 4 Davide Rocca, ha trasmesso ad Aler Milano una relazione operativa per fare fronte al problema. Il documento, frutto di sopralluoghi e interlocuzioni istituzionali, punta a superare la logica degli interventi episodici attraverso un piano basato su cinque direttrici principali: la riorganizzazione del conferimento dei rifiuti per ridurne la permanenza negli stabili, il potenziamento delle derattizzazioni, la messa in sicurezza di cantine, pozzetti e reti fognarie, il contrasto al degrado e alle occupazioni abusive, e il ripristino della custodia nei caseggiati più critici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Milano, emergenza ratti a Calvairate: il Comitato di Quartiere chiede maggiore impegno ad Aler

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chieti, il Comitato civico chiede risposte ai candidati: emergenza sanitàA Chieti, il Comitato civico ha chiesto ai candidati sindaco di fornire chiarimenti sulle problematiche del sistema sanitario locale.

Rozzano, cittadini assediati dai topi nel quartiere Aler: “Abbiamo paura a uscire di casa”Nel quartiere Aler di Rozzano, i residenti segnalano un’invasione di topi diffusa.

EMERGENZA RATTI A CALVAIRATE: DAL COMITATO DI QUARTIERE UNA STRATEGIA OPERATIVA PER RESTITUIRE SICUREZZA E DECORO AI CASEGGIATI POPOLARI(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2026 – Riceviamo e pubblichiamo: Il Comitato di Quartiere Insubria-Molise-Varsavia ha trasmesso ad ALER Milano una relazione contenente proposte operative per i ... mi-lorenteggio.com

Tensioni in Barriera di Milano durante il corteo di residenti, commercianti e comitati contro insicurezza, spaccio e degradoInsulti e cori tra residenti e commercianti del corteo e un presidio di collettivi antifascisti, intervenute le forze dell'ordine ... torinotoday.it