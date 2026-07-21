In Turchia circolano voci di un’offerta molto alta rivolta a Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan. Si parla di un possibile trasferimento e di un viaggio segreto dell’attaccante, che potrebbe decidere di trasferirsi in questa finestra di mercato. La notizia si diffonde dopo che l’interesse turco si è fatto più insistente, con dettagli su un’offerta considerata da molti allettante.

Giungono importanti novità dalla Turchia in merito al futuro di Rafael Leão. L'attaccante portoghese, classe 1999, potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Queste indiscrezioni suffragano la tesi lanciata dal giornalista Gianluigi Longari di SportItalia, il quale aveva riferito di una prima apertura del lusitano a un trasferimento nella Süper Lig a fronte di un'offerta economica da capogiro. Leão, che fin dal mese di maggio ha manifestato la volontà di confrontarsi con un altro campionato, ha sempre messo Premier League e Liga in cima alle proprie preferenze. Fino a oggi il numero 10 rossonero non aveva mai aperto a un trasferimento nella Saudi Pro League o nel campionato turco, ma lo scenario sta registrando un mutamento radicale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Rafael Leão dice sì alla Turchia? C'è l'offerta da capogiro e spunta un viaggio segreto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHRISTIAN PULISIC | CANZONE CALCIO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, doppia svolta clamorosa per Leão: c'è l'apertura alla Turchia e spunta un top club inglese

Milan, il caso Leão si infiamma: spunta la maxi offerta da 10 milioni all'anno ma lui aspetta la PremierUn'offerta da 10 milioni di euro all'anno è stata presentata per Rafael Leão, ma l’attaccante aspetta una proposta dalla Premier League.

Temi più discussi: Aspiro a una nuova sfida: perché Rafael Leao è ancora al Milan anche se ha annunciato l'addio quasi due mesi fa; La strana estate di Leao: ha chiesto di andare via ma non lo vuole nessuno. Se parte, il Milan va su Karetsas; Il paradosso Rafael Leão: vuole lasciare il Milan, ma nessun top club europeo si fa avanti; TRIBUNA.COM * SERIE A: SI SBLOCCA IL FUTURO DI RAFAEL LEAO? UN CLUB DI PREMIER LEAGUE SUL N° 10 DEL MILAN, LA SITUAZIONE.

Konstantinos Karetsas ha scelto il Milan. Il talento del Genk considera i rossoneri la sua priorità assoluta, anche davanti al Borussia Dortmund. ? Il Milan, al momento, preferisce aspettare l'eventuale cessione di Rafael Leão prima di affondare il colpo, x.com

Rafael Leao verso l’addio: il portoghese apre al Tottenham di De Zerbi. La richiesta del MilanLeao, l’esterno portoghese dice sì alla Premier League: gli Spurs pronti all’affondo decisivo. Ecco la richiesta del Milan Il futuro di Rafael Leão appare ormai lontano dal Milan, nonostante il recent ... msn.com

Leao e l’Estate di Contraddizioni: Il Desiderio di Partire, il Milan e l’Interesse per KaretsasScopri le ultime notizie sul calciatore Rafael Leão, il suo desiderio di lasciare il Milan e l'interesse del club per il giovane talento Karetsas. Un'estate di contraddizioni nel mondo del calcio. calciomercato24.com