Milan doppia svolta clamorosa per Leão | c' è l' apertura alla Turchia e spunta un top club inglese

Notizia in breve

Rafael Leão potrebbe lasciare il Milan durante questa sessione di mercato. Il club italiano ha deciso di cederlo e si sono fatte avanti due club stranieri. Da un lato, una squadra turca ha aperto ufficialmente alle trattative, dall’altro, un importante club inglese ha manifestato interesse. La trattativa si sviluppa in modo rapido e le parti stanno definendo i dettagli. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le novità sono state confermate da fonti vicine alle operazioni.