Milan doppia svolta clamorosa per Leão | c' è l' apertura alla Turchia e spunta un top club inglese
Rafael Leão potrebbe lasciare il Milan durante questa sessione di mercato. Il club italiano ha deciso di cederlo e si sono fatte avanti due club stranieri. Da un lato, una squadra turca ha aperto ufficialmente alle trattative, dall’altro, un importante club inglese ha manifestato interesse. La trattativa si sviluppa in modo rapido e le parti stanno definendo i dettagli. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le novità sono state confermate da fonti vicine alle operazioni.
Si arricchisce di due clamorose e succulente novità di giornata la telenovela di calciomercato legata al futuro di Rafael Leão. L'attaccante portoghese classe 1999, che il Milan ha intenzione di cedere nel corso di questa sessione estiva, sembra essere finito al centro di un improvviso valzer internazionale. Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari, giornalista sportivo di SportItalia ed esperto di mercato, lo scenario attorno al numero 10 rossonero è drasticamente cambiato nelle ultime ore. La prima svolta: Leão capitola e apre al mercato in Turchia. La prima grande novità riguarda un netto cambio di rotta da parte del calciatore. Dopo un'iniziale fase di totale chiusura verso destinazioni considerate secondarie, Leão avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in Turchia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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