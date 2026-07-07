Ravezzani duro sui rossoneri al Mondiale | Questo spiega il fallimento del Milan

Da pianetamilan.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le eliminazioni di Portogallo e Stati Uniti nel giro di poche ore, si analizzano le prestazioni dei calciatori rossoneri al Mondiale. Ravezzani ha commentato duramente i risultati, collegandoli al fallimento del Milan. Le partite hanno coinvolto diversi giocatori del club, e le sconfitte sono state interpretate come indicazioni negative per il rendimento complessivo dei giocatori di questa stagione.

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Con l'eliminazione di Portogallo e Stati Uniti nel giro di poche ore da quest'edizione del Mondiale, si iniziano a trarre le prime conclusioni sulle prestazioni dei calciatori rossoneri impegnati con la propria Nazionale. Leão e Pulisic non hanno sfigurato, tuttavia non hanno nemmeno avuto un ruolo primario nella propria squadra, chi per scelta tecnica e chi per problemi fisici. A tal proposito è intervenuto Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, che tramite il suo profilo X ha condiviso la propria opinione sulle loro prestazioni in questo torneo, trovando un legame con la pessima stagione in rossonero: "Il Mondiale ha confermato l'irrilevanza di Leao (una sola volta titolare, poi sempre comprimario) e la fragilità fisica di Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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