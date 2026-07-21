Il governo ha approvato una misura che permette di trattenere i migranti fino a quattro mesi. La norma, inserita nel decreto Giustizia ora in discussione al Senato, modifica le regole sui tempi di detenzione degli stranieri. Nel frattempo, un ex generale ha espresso critiche su legittima difesa, sicurezza e immigrazione, alimentando il dibattito politico in corso.

L’ex generale Roberto Vannacci incalza su legittima difesa, sicurezza e immigrazione. Dunque la maggioranza di governo prova ad agire: nel decreto Giustizia in discussione in queste ore al Senato è in arrivo una nuova stretta sugli sbarchi. L’esecutivo, infatti, lunedì pomeriggio ha depositato un emendamento per introdurre nuove modifiche alla legge relativa ai trattenimenti legati alle procedure di frontiera. Nello specifico, si dà la possibilità alle questure di prorogare i termini di ulteriori tre mesi quando c’è il pericolo che il migrante possa scappare o ostacolare le procedure per il rimpatrio. Il provvedimento, comunque, deve essere sottoposto al controllo di un giudice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, la nuova stretta del governo: potranno essere trattenuti fino a quattro mesi

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Immigrants in Sweden Face Deportation Risks Under New Good Behaviour Rules

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