Il sindaco di Terni ha annunciato di mettere in vendita alcune microspie trovate negli uffici comunali. Con un video sui social, ha detto: “Questa la vendo per poco”. Le microspie sono state scoperte all’interno degli ambienti di lavoro del municipio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di vendita o sul numero di dispositivi coinvolti. La decisione di venderle è stata comunicata pubblicamente dal primo cittadino attraverso un messaggio video.

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, avrebbe trovato delle microspie nel comune della cittadina umbra e avrebbe deciso di metterle in vendita. Con un video sui social ha spiegato: “Questa la vendo per poco. Datemi una trentina di mila euro e ve la regalo. È una microspia che è stata nel Comune di Terni e quindi vale di più”. Microspie negli uffici del Comune di Terni, la decisione di Stefano Bandecchi Le microspie in vendita Le parole di Stefano Bandecchi Microspie negli uffici del Comune di Terni, la decisione di Stefano Bandecchi La notizia delle microspie ritrovate negli uffici del Comune di Terni è stata diffusa tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Microspie negli uffici del Comune di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi le mette in vendita: "Valgono di più"

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