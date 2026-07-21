Miasmi a Treviglio incontro in Provincia | definito un calendario di interventi per la riduzione delle emissioni odorigene

Lunedì 20 luglio si è tenuto un incontro tra enti locali e tecnici per discutere le emissioni odorigene che hanno interessato Treviglio nelle ultime settimane. Durante la riunione è stato definito un calendario di interventi finalizzati a ridurre i miasmi nell’area. L’appuntamento è stato richiesto dal Comune e convocato dalla Provincia di Bergamo, con l’obiettivo di individuare misure di mitigazione e migliorare la qualità dell’aria nel territorio.

Lunedì 20 luglio si è svolto l’incontro tecnico chiesto dal Comune di Treviglio e convocato dalla Provincia di Bergamo per affrontare le problematiche connesse alle emissioni odorigene che hanno interessato il territorio trevigliese in particolar modo nelle ultime settimane e individuare ulteriori azioni di mitigazione. Al tavolo tecnico, presieduto dal presidente Gianfranco Gafforelli, hanno partecipato il Comune di Treviglio, il Comune di Casirate d’Adda, l’ARPA dipartimento di Bergamo, l’ATS di Bergamo, il Nucleo Carabinieri Forestale Curno e i rappresentanti della società ECB Company S.r.l. Nel corso del confronto sono state ascoltate e valutate le richieste degli Enti e delle Agenzie presenti, nonché alcune proposte tecniche presentate dall’azienda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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