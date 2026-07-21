Mezza Pessano resterà senza corrente oggi a causa di un blackout programmato. Il gestore della rete elettrica ha pianificato un intervento di manutenzione su larga scala per sistemare i problemi che hanno interessato diverse aree del paese nelle ultime settimane. La sospensione dell’energia durerà tutto il giorno e riguarda una vasta parte della zona. Non sono stati comunicati orari specifici di riattivazione né dettagli sui lavori in corso.

Oggi, mezza Pessano rimarrà al buio per permettere la sistemazione della rete elettrica. Il gestore Duereti ha programmato infatti un massiccio intervento di manutenzione per risolvere i problemi che, nelle ultime settimane, hanno flagellato diverse zone del paese. Il cantiere servirà anche a rimuovere il generatore provvisorio installato d’urgenza per tamponare i blackout a singhiozzo. Per permettere ai tecnici di lavorare in sicurezza, la corrente verrà sospesa in due fasce orarie, la mattina dalle 8.30 alle 10 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. I disagi colpiranno un lungo elenco di strade, tra cui piazza Santi Vitale e Valeria, via... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mezza Pessano rimane al buio. Oggi il blackout programmato per riparare la rete elettrica

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