Meteo dove arriva il fresco e quanto durerà | le previsioni

Le correnti più fresche stanno iniziando a sostituire l’anticiclone africano che ha dominato le ultime settimane di luglio. Dopo un periodo di temperature elevate e afa, il cambiamento si sta facendo sentire con un abbassamento dei valori termici. La fase di frescura durerà nelle prossime ore, segnando una svolta nel quadro meteorologico dopo un lungo periodo di caldo intenso.

Dopo settimane caratterizzate da temperature elevate e afa, il meteo è pronto a cambiare volto. L’anticiclone africano, protagonista dell’ultima parte di luglio, sta infatti perdendo forza e nelle prossime ore sarà progressivamente sostituito da correnti decisamente più fresche. Il cambiamento non riguarderà soltanto le temperature, ma porterà con sé anche piogge e temporali che interesseranno diverse regioni della Penisola. L’anticiclone africano verso la fine. Secondo le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci, direttore operativo di meteogiuliacci.it, la fase di caldo intenso è ormai destinata a concludersi. Il cambiamento è già iniziato al Nord, dove l’aria più fresca proveniente dal Nord Atlantico ha fatto diminuire le temperature. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Meteo: Arriva il fresco! Ecco quando caleranno le temperature

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