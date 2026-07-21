Mestre oramai ex Italia | scuola invasa da stranieri
Una scuola di Mestre è stata invasa da studenti stranieri, suscitando reazioni e polemiche. Dopo le dichiarazioni di alcuni genitori e insegnanti, sono iniziati dibattiti sulla presenza di stranieri nel plesso. Le autorità scolastiche hanno avviato verifiche, ma non sono stati annunciati interventi immediati o cambiamenti. La situazione ha attirato attenzione sui temi dell’immigrazione e della gestione delle classi, senza che siano state prese decisioni definitive.
Ogni volta c’è un titolo che fa scalpore, qualche dichiarazione indignata, un paio di giorni di polemiche e poi il sipario si richiude. È successo ancora a Mestre, dove all’istituto comprensivo Giulio Cesare (plesso scolastico in una frazione del Comune di Venezia, quartiere a forte densità migratoria), gli alunni italiani sono diventati ormai una rarità: nei nuovi elenchi si registrano appena due bambini italiani su 102 iscritti alla scuola dell’infanzia, mentre le future classi prime della primaria vedono una presenza italiana ridotta a pochissime unità e concentrata solo in un paio di sezioni su sei.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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