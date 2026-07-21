Mestre oramai ex Italia | scuola invasa da stranieri

Notizia in breve

Una scuola di Mestre è stata invasa da studenti stranieri, suscitando reazioni e polemiche. Dopo le dichiarazioni di alcuni genitori e insegnanti, sono iniziati dibattiti sulla presenza di stranieri nel plesso. Le autorità scolastiche hanno avviato verifiche, ma non sono stati annunciati interventi immediati o cambiamenti. La situazione ha attirato attenzione sui temi dell’immigrazione e della gestione delle classi, senza che siano state prese decisioni definitive.