Lionel Messi e Diego Maradona hanno pianto entrambi dopo aver perso finali di Coppa del Mondo, ma le motivazioni sono diverse. Messi non ha mai superato la scomparsa di Maradona, mentre Torres e Brehme sono figure legate a momenti di dolore per altri calciatori. Trentasei anni dopo la finale, alcuni giocatori hanno condiviso emozioni di sconfitta, con lacrime che hanno attraversato generazioni e rappresentato momenti di sconforto nel calcio internazionale.

Ferrán Torres si chiama il dolore di Lionel, Andreas Brehme si chiamava quello di Diego. Trentasei anni dopo si sono ritrovati a piangere dopo aver perso la finale di Coppa del Mondo. Stessa ferita, con le lacrime a unirli. Messi ha pianto al Metlife Stadium mostrandosi umano, dopo un mondiale passato a stropicciare il tempo e gli avversari. Maradona pianse all’Olimpico dopo un mondiale passato a trascinare il suo mito. Messi “rischiava” di avere una stella mondiale in più dopo aver superato Maradona in assist e gol, non in epica. Il 13 luglio del 2014 al Maracanã quando perse la sua prima finale mondiale, contro la Germania, Messi non pianse, era pietrificato, ma sapeva di avere ancora un orizzonte lungo, mentre oggi vede il suo Viale del Tramonto, anche se dice che giocherà la Copa America. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Gazzetta.it - Messi e Maradona, stesse lacrime ma tutto all'opposto: Leo non ha mai superato Diego. VOTA il sondaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MESSI LEFT MARADONA ENCHANTED IN HIS WORLD CUP DEBUT

Notizie e thread social correlati

Messi o Maradona? Chi ha visto Diego vota per lui. Ma se l'Argentina vince ancora...Leo Messi ha segnato un altro gol, portando il totale a 19 reti nei Mondiali dal 2006 a oggi, e si è mantenuto in vetta alla classifica marcatori...

Leggi anche: Il terrore, la furia, le magie. Poi le lacrime di Messi: superato Diego, è il nuovo re degli assist

Temi più discussi: Argentina da leggenda: contro l'Inghilterra soffia ancora il vento di Maradona. Messi guida l'Albiceleste in finale e fa sognare anche noi (Andrea Bruschi); Portare l'Argentina alla vittoria contro l'Inghilterra ai Mondiali è l'unico tassello che manca alla carriera di Lionel Messi per emulare Diego Maradona; Dentro Messi c’è Maradona… (? BLOOOOG! AI ?); Inghilterra-Argentina, c'è el clasico infinito per un posto nella storia.

Ecco perché #Messi e #D10S non possono stare nella stessa frase oggi Messi scomparso x.com

Messi, il mio Maradona. Pronti a stare in terrazzo purché l’Argentina vincaIo non ho vissuto Maradona, che era l’idolo di mio padre. Il mio Maradona è Messi: credo che stia facendo qualcosa di irreale, senza senso. Non penso ci sarà più nessuno come lui. Poi la squadra è ... ilrestodelcarlino.it

Anche se non vincono contro la Spagna, comunque Messi è riuscito ad arrivare alla finale del mondiale a 39 anni ed è stato un pezzo chiave per la sua nazionale. Semplicemente il GOAT reddit

Maradona Jr: Messi e mio padre, tra paragoni inaccettabili e l’eredità di un mito. Il processo per la morte del Pibe in arrivoScopri come Maradona Jr vede il confronto tra Messi e Diego Armando Maradona, l'eredità del calcio argentino e il processo per la morte del Pibe de Oro. Un viaggio tra emozioni, giustizia e talenti em ... juvedipendenza.net