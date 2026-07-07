L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto in una partita di calcio. Al termine dell'incontro, Messi ha pianto, visibilmente emozionato. La sua performance ha superato quella di Diego Maradona, diventando il miglior assistman. La partita ha visto momenti di tensione e intensità, culminati con le lacrime di Messi, che ha manifestato emozioni di gioia e sollievo.

È finita. Argentina batte Egitto 3-2. E Leo Messi scoppia a piangere. Sono lacrime di felicità. Ma anche lacrime per scaricare la tensione, il nervosismo. Messi e l'Albiceleste, campione del mondo, se la sono vista brutta. Erano sotto 2-0 al 67'. Poi hanno rimontato e vinto. Evitando anche i supplementari. E ora sono ai quarti. Contro Colombia o Svizzera, si vedrà. Intanto è Messi, ancora una volta, il protagonista. Piange. I compagni lo caricano e lo lanciano in aria. Lui se la gode. Anche se la partita pareva stregata. Almeno per lui. Che dopo 21' aveva fallito il rigore del possibile 1-1 facendosi respingere un sinistro moscio e poco angolato dal pur bravo Shoubir. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il terrore, la furia, le magie. Poi le lacrime di Messi: superato Diego, è il nuovo re degli assist

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