Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato dal ritiro di Dimaro, affermando che l’allenatore Allegri lo sta aiutando molto e che si sente motivato a fare bene per i tifosi. Ha aggiunto che si tratta del suo nono ritiro con il club e che apprezza condividere questi momenti con i compagni e i supporter. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro azzurro di Dimaro. “Questo è il mio nono ritiro col Napoli ed è sempre bello condividere momenti con compagni e tifosi. Siamo partiti con entusiasmo e il mister si è presentato subito bene: stiamo lavorando per preparare al meglio la stagione”. “È presto per parlarne. Sicuramente il mister sta puntando tanto su attenzione e concentrazione, sullo sbagliare il meno possibile; poi dà molta importanza a ogni gesto tecnico che può indirizzare partite e stagione. Ci sta aiutando tanto, stiamo lavorando per ritrovare i ritmi che arriveranno”. “Non mi aspettavo di rimanere qui per così tanto tempo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret: “Allegri ci sta aiutando tanto, sono carico e voglio fare bene per i nostri tifosi”

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