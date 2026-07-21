Mercato Milan il futuro di Leao può cambiare il mercato | l’Aston Villa si informa Karetsas resta il primo nome

L’Aston Villa ha mostrato interesse per Rafael Leao, il cui possibile addio al Milan potrebbe influenzare le mosse di mercato del club. Se il portoghese dovesse partire, il mercato in entrata dei rossoneri potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane. Karetsas rimane il primo nome per rinforzare l’attacco, ma tutto dipende dalla decisione sul futuro del giocatore. La trattativa con il club inglese è ancora in fase preliminare.

L’eventuale addio del portoghese Leao aprirebbe nuovi scenari per i rossoneri sul mercato in entrata. Il mercato del Milan potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, ma molto dipenderà dal futuro di Rafael Leao. L’esterno portoghese rappresenta uno dei dossier più importanti dell’estate rossonera e una sua eventuale cessione consentirebbe al club di accelerare su diversi obiettivi per rinforzare la rosa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Dopo sette stagioni con la maglia del Diavolo, Leao sarebbe orientato a iniziare una nuova esperienza, chiudendo un ciclo che lo ha visto diventare uno dei simboli della squadra. Negli ultimi... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Leao al centro di una corsa che può cambiare tutto

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