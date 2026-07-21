Mercato Lazio | Sergi Dominguez chiede la cessione si può chiudere in settimana?

Il mercato della Lazio si sblocca con la richiesta di cessione di Sergi Dominguez, che potrebbe chiudersi già questa settimana. La società è alla ricerca di un difensore centrale e sta valutando le opzioni. I biancocelesti hanno aperto la stagione con una vittoria di 3-1 contro la squadra Primavera durante la prima amichevole. La trattativa con il giocatore resta al centro delle attenzione, mentre il mercato entra nel vivo.

Roma 21 luglio 2026 - Il mercato comincia a entrare nel vivo e in casa biancoceleste si apre la caccia a un nuovo difensore centrale. Nella giornata di ieri la Lazio ha disputato la sua prima amichevole di stagione, vincendo per 3-1 contro la squadra Primavera. Al di là del risultato e della performance mostrata dalla squadra capitolina, un aspetto è emerso chiaro ed evidente: l'assenza di rotazioni per il ruolo di difensore centrale. La coppia titolare era composta da Marusic e Provstgaard, con il montenegrino chiamato fin da ieri a una sfida da 90 minuti in campo, mentre il danese al 70' ha lasciato spazio a Bordon. Rotazioni ridotte all'osso dalla cessione di Mario Gila al Milan e da quella prevista ma ancora in stand-by di Alessio Romagnoli all' Al-Sadd. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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