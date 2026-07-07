Lazio Sergi Dominguez primo nome per sostituire Gila
La Lazio ha raggiunto un accordo con il Milan per la cessione di Mario Gila. La società biancoceleste sta ora valutando i primi candidati per il ruolo di difensore centrale. Tra i nomi sul tavolo, quello di Sergi Dominguez appare come il principale candidato per il trasferimento. La trattativa è in fase iniziale e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’eventuale operazione di mercato.
Dopo aver trovato l'accordo con il Milan per la cessione di Mario Gila, la Lazio inizia a valutare i primi nomi per sostituire il difensore spagnolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti proveranno a chiudere per Sergi Dominguez, centrale della Dinamo Zagabria. Il classe 2005 era già nel mirino diverse settimane fa, quando Gila era in orbita Napoli: ora la Lazio ha riavviato i contatti con il club croato e spera di chiudere al più presto l'affare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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