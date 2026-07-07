lazio sergi dominguez primo nome per sostituire gila

Notizia in breve

La Lazio ha raggiunto un accordo con il Milan per la cessione di Mario Gila. La società biancoceleste sta ora valutando i primi candidati per il ruolo di difensore centrale. Tra i nomi sul tavolo, quello di Sergi Dominguez appare come il principale candidato per il trasferimento. La trattativa è in fase iniziale e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’eventuale operazione di mercato.