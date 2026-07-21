Mercato Juventus cresce l’interesse della Fiorentina per Joao Mario

La Fiorentina ha mostrato interesse per Joao Mario, attualmente in prestito al Bologna e rientrato alla Juventus. La società bianconera sta cercando di cedere il giocatore per fare cassa, poiché non rientra nei piani tecnici di Spalletti. La trattativa tra le due squadre è in fase di valutazione, mentre la Juventus lavora sulle uscite per liberarsi di altri giocatori.

La Juventus lavora sulle uscite per fare cassa e, in lista, c’è il nome di Joao Mario, rientrato a Torino dopo l’esperienza in prestito al Bologna. Il portoghese non rientra nei piani di Spalletti, per questo la società vuole trovargli una nuova sistemazione. Su di lui è forte l’interesse della Fiorentina, che spinge per un prestito con diritto di riscatto. Joao Mario-Fiorentina: la situazione. Il portoghese era arrivato a Torino nell’estate 2024 dopo una lunghissima esperienza in Portogallo, prima nelle giovanili del Porto e poi in prima squadra. Acquistato dall’ex dt Cristiano Giuntoli, non si è mai distinto per qualità tecniche e rendimento, né sotto la gestione di Thiago Motta né sotto la guida di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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