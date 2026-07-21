Mercato Juve c' è l' ultimatum per Kolo Muani!

La Juventus ha dato un ultimatum per l'acquisto di Kolo Muani. Nel frattempo, i bianconeri stanno monitorando anche un altro attaccante della Serie A, come riferito da Claudio Raimondi durante una trasmissione di Sportmediaset. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle cifre delle trattative in corso.

I bianconeri sondano però un altro bomber della Serie A, come svelato da Claudio Raimondi nello studio di Sportmediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Juve, ultimatum al PSG: Kolo Muani può saltare!

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