Mensa scolastica a tariffa agevolata Sconti per le famiglie numerose
Il Comune di Greve in Chianti ha deciso di offrire tariffe agevolate per la mensa scolastica e di applicare sconti alle famiglie numerose. La misura mira a sostenere il diritto allo studio e alleviare le spese quotidiane delle famiglie. La decisione si inserisce in un intervento più ampio di investimenti nei servizi alla persona e nel benessere della comunità, in un momento di difficoltà economica generale.
Sostenere il diritto allo studio con risorse per dare respiro al bilancio quotidiano dei cittadini. In un momento in cui la pressione economica grava sulle tasche delle famiglie, il Comune di Greve in Chianti decide di investire in modo strutturale sui servizi alla persona e sul benessere della comunità. In vista dell’inizio dell’anno scolastico 2026-2027, l’assessorato alla Pubblica Istruzione ha varato una misura a supporto dei nuclei familiari: uno sconto diretto del 15% sulla tariffa della mensa scolastica a partire dal secondo figlio iscritto. La misura, pensata per premiare ed agevolare le famiglie numerose residenti nel territorio comunale, entrerà in vigore in modo automatico contestualmente alle iscrizioni per i vari servizi scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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