mensa scolastica a tariffa agevolata sconti per le famiglie numerose

Notizia in breve

Il Comune di Greve in Chianti ha deciso di offrire tariffe agevolate per la mensa scolastica e di applicare sconti alle famiglie numerose. La misura mira a sostenere il diritto allo studio e alleviare le spese quotidiane delle famiglie. La decisione si inserisce in un intervento più ampio di investimenti nei servizi alla persona e nel benessere della comunità, in un momento di difficoltà economica generale.