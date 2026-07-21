Le minoranze hanno presentato una mozione che propone di ridurre le superfici asfaltate e aumentare le aree d’ombra in città. La proposta mira a contrastare il caldo record di queste settimane, considerato un segnale della crisi climatica. La mozione coinvolge il Partito Democratico e Grosseto Città Aperta, che chiedono interventi per depavimentare alcune zone e favorire spazi più freschi per i cittadini.

GROSSETO Il caldo record di queste settimane non è solo una condizione meteo passeggera, ma il segnale tangibile di una crisi climatica. Proprio per rispondere a questa emergenza, il Partito democratico e Grosseto Città Aperta hanno presentato una mozione che punta a una strategia radicale: meno asfalto inutile e più ombra per i cittadini. Il confronto con il resto d’Italia è impietoso: secondo i dati Istat del 2023, Grosseto conta solo 22,1 alberi ogni 100 abitanti, a fronte dei 117,4 di Modena, la città più verde tra i capoluoghi. "Non è una classifica per fare polemica, è la misura di quanta ombra ci manca", spiegano i consiglieri... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meno asfalto e più ombra. Mozione delle minoranze: "Progetti per depavimentare"

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