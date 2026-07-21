Il primo ministro portoghese ha visitato l’Italia per la prima volta in oltre dieci anni, secondo quanto annunciato dalla premier italiana. Durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi, Meloni ha sottolineato il lungo periodo senza incontri di questo livello tra i due paesi. La visita mira a rafforzare i legami tra Italia e Portogallo, anche attraverso incontri ufficiali tra i due leader.

Roma, 20 lug. (askanews) - "Erano più di dieci anni che un primo ministro portoghese non veniva in Italia", ha detto la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi, con il primo ministro del Portogallo, Luìs Montenegro. Si tratta, ha detto la premier, di una "visita significativa", un "segnale della volontà comune di rilanciare le relazioni" tra i due paesi. "Sono contenta di aver avuto l'occasione di approfondire le opportunità che abbiamo per rafforzare l'amicizia e la cooperazione, che è già molto forte, ma si può fare sempre di più e meglio" ha sottolineato la presidente del Consiglio."Possiamo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni riceve il premier portoghese: rafforziamo le nostre relazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni riceve Sanae Takaichi a Villa Pamphilj, l'abbraccio con la premier giapponeseLa presidente del Consiglio ha incontrato la premier giapponese a Villa Doria Pamphilj.

Putin a Xi: «Le ?nostre relazioni hanno raggiunto livello senza precedenti»: così i leader aprono al futuroDurante un incontro con il presidente cinese a Pechino, il presidente russo ha affermato che i rapporti tra i due paesi hanno raggiunto un livello...

Temi più discussi: Meloni riceve il premier portoghese a Palazzo Chigi: Rilanciare le nostre relazioni bilaterali; Italia-Portogallo: Meloni lunedi' riceve il premier Luis Montenegro; Meloni riceve il premier portoghese: rafforziamo le nostre relazioni; Meloni riceve il premier portoghese: rafforziamo le nostre relazioni.

Meloni riceve il premier portoghese a Palazzo Chigi: Rilanciare le nostre relazioni bilateraliLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo, Luís Montenegro. Nel programma dell'incontro, anche un pranzo di lavoro aperto alle delegazioni ... msn.com

Meloni riceve il premier portoghese: rafforziamo le nostre relazioniMontenegro a Palazzo Chigi: Possiamo fare molto insieme Roma, 20 lug. (askanews) - Erano più di dieci anni che un primo ministro portoghese non veniva in Italia, ha detto la premier Giorgia Meloni ... msn.com

Ambientato in un anfiteatro dell'antica Roma, il video realizzato con l'intelligenza artificiale, e condiviso sui canali social di Roberto Vannacci, mostra il fondatore di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La x.com

Trump criticato dopo aver preso in giro la premier italiana Giorgia Meloni con un bizzarro meme sull' ordine di restrizione reddit