meloni e la sfida delle due destre

L’ingresso di un ex generale nel dibattito pubblico ha portato all’uso di linguaggi e termini tipici di regimi autocratici. La sua presenza ha influenzato il tono e la forma delle discussioni pubbliche, introducendo espressioni e modi di comunicare più autoritari. Questa modifica nella modalità di espressione si è verificata nel contesto di un confronto tra le forze politiche di destra.

L’arrivo di Vannacci ha modificato la grammatica del discorso pubblico. L’ex generale ha sdoganato modi, espressioni e lessico tipici dei regimi autocratici. È una sfida che costringe Meloni a rivedere i suoi piani di avvicinamento se non di conquista dei settori moderati della società civile. La sfida per lei è duplice: applicare, da un lato, un giro di vite sulle politiche di sicurezza; dall’altro lato garantire la piena autonomia degli istituti propri di ogni stato di diritto. Le frizioni con Forza Italia aprono per la prima volta un vero contenzioso politico. Dalle opposizioni di sinistra arriva la totale afasia interrotta soltanto dalla ripetizione di slogan logori e irrilevanti L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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