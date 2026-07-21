Mel C incorona il suo sogno d’amore | una giornata da favola

Mel C si è sposata in una cerimonia intima in una location suggestiva, circondata da familiari e amiche di lunga data. La cantante ha pronunciato il suo sì in una giornata che definisce da sogno. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera raccolta e festosa, senza dettagli su eventuali ospiti o testimoni. La sposa ha indossato un abito tradizionale, mentre gli invitati hanno partecipato con emozione. La coppia ha condiviso momenti di festa e affetto con i presenti.

. L’ex icona della musica pop pronuncia il fatidico sì in una cornice suggestiva, circondata dall’affetto della famiglia e di storiche amiche. Mel C ha detto sì a Chris Dingwall e ha trasformato il giorno del suo matrimonio in un perfetto equilibrio tra eleganza contemporanea e omaggio alla donna che il pubblico ha imparato ad amare fin dai tempi delle Spice Girls. L’ex Sporty Spice ha celebrato le nozze con una cerimonia in Cumbria, circondata dagli affetti più cari e da alcuni volti che hanno condiviso con lei una delle avventure musicali più iconiche degli anni Novanta, regalando ai fan immagini destinate a entrare nella storia della band. La presenza delle Spice Girls e l’abito nuziale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Fiance know she fake heiress, betray, unknow her now family top rich, return family slap him hard!

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