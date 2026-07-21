Medio Oriente cresce la tensione | attacchi tra Iran e Stati Uniti e allerta internazionale

Nel Golfo, sono stati colpiti sistemi militari, mentre gli Stati Uniti hanno risposto con nuovi raid. La tensione tra Iran e Stati Uniti si è intensificata, con azioni militari e minacce reciproche nelle ultime ore. La situazione nel Medio Oriente resta calda, con aumenti di operazioni militari e allerta internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Teheran colpisce sistemi militari nel Golfo, Washington replica con nuovi raid. La crisi in Medio Oriente continua ad aggravarsi e nelle ultime ore si sono registrate nuove azioni militari e minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalle autorità iraniane, Teheran avrebbe colpito installazioni radar e sistemi di difesa aerea statunitensi presenti nel Golfo, mentre le Guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver fermato due “petroliere non conformi” che stavano tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico. Sempre secondo fonti legate alla crisi, sarebbe stato colpito anche un data center Amazon in Bahrein. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Medio Oriente sullorlo del caos: missili, droni e nuove tensioni tra Iran, Usa e Israele

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